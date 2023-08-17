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«Азов» відновив виконання завдань на фронті

17 серпня 2023, 13:25

«Азов» відновив виконання завдань на фронті

Бригада спеціального призначення «Азов» відновила виконання завдань у районі Серебрянського лісництва. Про це повідомив директор департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович.

«Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань у районі Серебрянського лісництва», — сказав він на брифінгу в Military Media Center.

За словами Уршаловича, бійці «Азова» утримують займані рубежі й завдають противнику втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину російських військ.

Серебрянське лісництво (або Серебрянський заказник) — місцевість між Кремінною та Білогорівкою, площею близько 110 гектарів.

На початку серпня прес-служба «Азова» опублікувала кадри навчання, в яких взяв участь командир підрозділу Денис Прокопенко (позивний «Редіс»).

8 липня Денис Прокопенко та ще чотири командири оборони «Азовсталі» повернулися до України після того, як майже рік перебували на території Туреччини. Після виходу з «Азовсталі» у травні 2022 вони деякий час перебували в російському полоні.

З вересня 2022 року п'ятеро українських командирів за умовами обміну перебували в Туреччині. Передбачалося, що вони пробудуть там до кінця війни.

У Кремлі повернення командирів назвали «порушенням умов домовленостей» з боку України та Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що передача командирів Україні не вплинула на відносини Анкари з Москвою. «Спочатку Росія обурилася, а потім це перейшло в позитив», — сказав він.

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