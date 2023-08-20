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Данія надасть Українці 19 винищувачів F-16

20 серпня 2023, 19:16

Данія надасть Українці 19 винищувачів F-16

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про надання Україні 19 винищувачів F-16. Про це вона повідомила у Копенгагені після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 Е-16 винищувачів в Україні. Разом із Нідерландами ми перша країна, яка може зробити серйозне, непорушне зобов'язання надати винищувачі. І сподіваюся, що інші країни наслідуватимуть цей приклад», — сказала вона.

За її словами, «ми сподіваємось і віримо, що данські винищувачі допоможуть захистити ваше небо, захистити український народ та допомогти Україні повернути собі землі, які вам належать».

«Пан Зеленський, будь ласка, прийміть цей подарунок як ознаку того, що данці підтримують вас у боротьбі за свободу. Ми на вашому боці як зараз, так і у майбутньому».

Раніше сьогодні Нідерланди оголосили , що нададуть Україні 42 американські винищувачі.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

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