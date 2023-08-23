Нова атака на Москву: дрон влучив у хмарочос

Момент вибуху у Москві. Кадр із відео

У ніч на 23 серпня Москва вкотре зазнала атаки дронів.



Один з безпілотників врізався в вежу, що будується в діловому районі «Москва-Сіті».



Міноборони Росії стверджує, що цей дрон «був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею».



Два інших БПЛА знищені засобами ППО в повітрі над територією Можайського та Хімкінського районів Московської області, додали в Міноборони РФ.



Внаслідок зіткнення дрону у хмарочосі в Москві знищено скління на кількох поверхах. Вибуховою хвилею пошкоджено скло і в п'ятиповерхівці навпроти.



У підмосковних Химках внаслідок падіння уламків дрону пошкоджено фасад магазину.

Добу раніше уламки дронів також впали в Московській області.