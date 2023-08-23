На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►

Сьогодні вранці ворожий Shahed повністю знищив навчальний заклад у місті Ромни Сумської області. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.



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Внаслідок ранкової атаки загинуло четверо людей, операцію з розбору завалів завершено, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«Кількість жертв російського удару по школі в Ромнах зросла до 4 осіб. Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря», — йдеться у повідомленні.



За словами голови МВС, також поранення отримали чотири місцеві жителі, які в момент «прильоту» проходили повз навчальний заклад.

Зазначається, що внаслідок удару будинок закладу було повністю зруйновано. Наразі на місці працюють усі служби, розгорнуть штаб ліквідації наслідків.



Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що наразі відомо про двох загиблих освітян. Також ще троє отримали поранення.



«Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу», — додав він.



Нагадаємо, 29 липня одну людину загинули і п'ятеро поранено в результаті ракетного удару Росії по Сумах.