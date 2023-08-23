Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►

23 серпня 2023, 14:55

На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►

На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені

Сьогодні вранці ворожий Shahed повністю знищив навчальний заклад у місті Ромни Сумської області. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Оновлено:

Внаслідок ранкової атаки загинуло четверо людей, операцію з розбору завалів завершено, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Кількість жертв російського удару по школі в Ромнах зросла до 4 осіб. Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря», — йдеться у повідомленні.

За словами голови МВС, також поранення отримали чотири місцеві жителі, які в момент «прильоту» проходили повз навчальний заклад.

Читайте також:

Залужний розповів, як рік тому було деокуповано Сумську область

Зазначається, що внаслідок удару будинок закладу було повністю зруйновано. Наразі на місці працюють усі служби, розгорнуть штаб ліквідації наслідків.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що наразі відомо про двох загиблих освітян. Також ще троє отримали поранення.

«Є інформація, що під завалами знаходяться ще 2 працівників закладу», — додав він.

Нагадаємо, 29 липня одну людину загинули і п'ятеро поранено в результаті ракетного удару Росії по Сумах.

ТЕГИ

Місця
Сумська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:25
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на міні «Пелюсток»
15:24
Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС
12:39
Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки
12:34
У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
12:09
Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
08:38
Внаслідок обстрілів загинули троє мешканців Донецької області, ще чотири поранено
00:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 серпня
20:33
«ДНР» ув'язнила на 20 років ще одного полоненого «азовця»
18:03
У Маріуполі до російських шкіл готуються прийняти 14 тисяч дітей — радник мера
15:49
Загарбники розміщують живу силу в діючих школах на окупованих територіях — ЦНС
13:25
«Днями ще побачите». Буданов анонсував нові удари по військах РФ у Криму
11:42
Під Маріуполем помітили збільшення кількості російських військ
11:34
«Суд ДНР» засудив полоненого військового ЗСУ 22 рокам в’язниці
11:14
«ДНР»: У Старомихайлівці під час обстрілу постраждали двоє людей
11:03
Військові РФ обстрілювали Вугледар, Авдіївку та Красногорівку: пошкоджено будинки та інфраструктуру
09:47
«ДНР»: За добу від обстрілу постраждали п'ятеро людей
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 серпня
21:01
«ДНР»: Дві мешканки Донецька поранені під час обстрілу
19:16
«Суд ДНР» засудив трьох «азовців» до 20 років ув'язнення
17:35
«Суд ЛНР» засудив до 20 років колонії військовослужбовця ЗСУ
усі новини
15:58
Російський Мі-8 прилетів на одну з авіабаз ЗС України: причиною стала спецоперація ГУР
15:25
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на міні «Пелюсток»
15:24
Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС
14:55
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
14:54
Британська организація допоможе Україні з розмінуванням енергетичних об'єктів
14:27
Війська РФ вдарили з артилерії по Херсону: є жертва
14:06
Фінляндія готує новий пакет допомоги для України
13:44
На Київщині виявили тіло підлітка: попередня причина загибелі — самогубство
13:22
Екс-співробітниця «міграційної служби ДНР» за згодою отримала три роки умовно
12:39
Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки
12:34
У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
12:09
Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
11:33
Шойгу пішов у відпустку під час війни з Україною — ЗМІ
11:29
На Вінниччині в ДТП загинули 12 людей: серед жертв є діти
11:23
На Донбасі загинув депутат Київської міськради
10:55
Росіяни ракетами та РСЗВ били по житлових будинках Харківщини, є постраждала
10:28
Україна збила 11 з 20 «Шахедів», випущених армією РФ
10:27
Президент Литви прибув із візитом до Києва
09:42
«Коли митець обирає сторону ката». Данілов відповів Ларсу фон Трієру
08:54
Російські військові скинули дві авіабомби на дитячий садок та житлові будинки в Херсоні
усі новини
ВІДЕО
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 14:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 12:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 12:09
Момент вибуху у Москві. Кадр із відео Нова атака на Москву: дрон влучив у хмарочос
23 серпня, 08:27
Евакуація мешканців Роботиного. Фото: Ганна Маляр / Telegram Бійці 47 бригади з боєм увійшли до Роботиного
22 серпня, 10:36
У Маріуполі мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку. Фото: соцмережі Скандал у Маріуполі: мешканцям не дають житло, а пропонують взяти іпотеку
18 серпня, 22:35
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама