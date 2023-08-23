Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ

Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео

Центр окупованого Росією Донецька потрапив під обстріл сьогодні вранці, 23 серпня. На кадрах, що публікуються очевидцями, видно, що удару було завдано по району, де знаходиться комплекс будівель «управління ФСБ РФ по ДНР» на вулиці Щорса, 62.



До 2014 року там було управління СБУ у Донецькій області по вулиці Щорса, 62. Потім комплекс забрало собі «міністерство державної безпеки ДНР». Після російської анексії «МДБ ДНР» перетворилося на «управління ФСБ по республіці».



Судячи з відео з моменту прильоту, епіцентр удару, можливо, прійшовся на територію будівель «управління ФСБ по ДНР».



На кадрах також видно, що пошкоджено офісну будівлю по вулиці Рози Люксембург 63, яка знаходиться по сусідству з ФСБ.

До 2014 року там був банк Unicredit. У 2016 році будівлю було передано саме «МДБ» указом тодішнього голови «ДНР» Захарченка.



До широкомасштабного вторгнення «МДБ ДНР» не особливо використало будівлю на Щорса, яка залишилася від СБУ. Їхня штаб-квартира знаходилася на бульварі Шевченка, 26 (до 2014-го там була держфінінспекція по Донецькій області).



При цьому на супутникових знімках від червня 2022 видно, що внутрішній двір «МДБ»/ФСБ на Щорса заставлений машинами.

Комплекс будівель «МДБ ДНР» / ФСБ РФ

Також поряд знаходяться школа №13, житлові будинки, які були пошкоджені уламками внаслідок сьогоднішнього удару.



Цей район підпадає під обстріл уже не вперше.