Вибухи у Криму. Фото: соцмережі

У мережі з'явилися фото вибухів в Оленівці на заході окупованого Криму, місцеві телеграм-канали вже нарахували 7 попадань по військовим об'єктами на півострові.

Ураження радіолокаційних станцій поблизу Оленівки. Фото: InvestigatorUa

За словами місцевих жителів, на Старокримському полігоні був підрив настільки потужний, що у найближчих селах спрацювали сигналізації машин. Вибух також почули і у Феодосії. За попередньою інформацією, йдеться про вибухи на Тарханкуті, де може бути вражена станція радіолокації 48Я6-К1 «Подлет».



Оновлено. Пізніше в українській розвідці підтвердили удари, написавши, що 23 серпня 2023 року близько 10:00 неподалік села Оленівка, на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму стався вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великої та середньої дальності дії С-400 «Тріумф».



Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Згідно з повідомленням ГУР, враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні РФ, це болісний удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

Раніше керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов анонсував нові удари по військах РФ у Криму.



