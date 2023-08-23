Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►

Сили безпеки та оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



Уточнюється, що зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів сталося у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок Бойка».



«Літак ворога спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито поразку та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду і продовжила рух на зустріч із крейсером „Москва“ ― жодних збитків українським військовим не було», — наголосили в ГУР.



У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару літаком росіян.



Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був змушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому, зазначили у розвідці.



Водночас у Міноборони Росії стверджують, що 22 серпня на схід від острова Зміїний літаком ВКС Росії «знищено швидкохідний військовий катер виробництва США Willard Sea Force з десантною групою ЗСУ».