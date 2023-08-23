Вже з липня 2023 року жителям України доступний новий європейський фінтех-проєкт під назвою ZEN.COM. Після завантаження на мобільний пристрій спеціальної програми всі фінансові операції можна буде проводити швидко.



Як максимально вигідно і без ризиків користуватися віртуальною карткою, а також які плюси її власник отримує, розповімо далі.

Що таке ZEN MasterCard

Практично відразу після того, як людина зареєструвалась у мобільному додатку, ZEN.COM оформлює для неї віртуальну картку. Вона призначена для таких операцій:

валютний обмін;

здійснення різних платежів;

переказ коштів: міжнародні та внутрішні операції.

При цьому робити покупки в Інтернеті можна відразу після встановлення програми. Карта активується, як тільки реєстрацію буде завершено. Оплата за її оформлення не стягується.



Карта ZEN.COM має одну дуже важливу та корисну особливість: вона мультивалютна. Це означає, що один і той самий рахунок актуальний для понад 29 валют.



За обслуговування рахунку потрібно сплачувати певну суму щомісяця. Її розмір залежить від вибраного тарифу. Усього їх три: Platinum, Gold, Free. За проведення тієї чи іншої транзакції передбачено певну оплату в рамках кожного тарифу. При цьому є загальні для всіх пакетів характеристики:

внутрішні грошові перекази здійснюються безоплатно;

різні варіанти поповнення картки;

за здійснення покупок у магазинах, які є партнерами ZEN.COM, на картку надходить миттєвий кешбек.

Залежно від пакета, можна відкрити відразу до трьох карт. Це ще один спосіб підвищити рівень своєї безпеки. Кожна з віртуальних карток матиме конкретне призначення. Наприклад, одна з них призначена виключно для оплати товарів, друга — лише для підписок.



Ще один плюс віртуальної картки з тарифними планами Platinum та Gold — це можливість клієнтам протестувати їх безкоштовно протягом тижня.

Яким чином підключити картку до гаманця

Щоб прискорити оплату покупок під час шопінгу, додайте віртуальну картку до встановленого на телефон гаманця. Він дозволяє користувачеві розрахуватися за придбаний товар за допомогою не готівки чи традиційної картки, а свого мобільного пристрою чи смартгодинника.



Крім зручності, віртуальний гаманець забезпечує додаткову фінансову безпеку. Під час проведення транзакції продавцю не видно номер картки та номер рахунку. Таким чином, повністю виключається ризик того, що хтось сторонній скористається вашими грошима.



Підключити картку можна до декількох віртуальних гаманців:

Xiaomi Pay;

Google Pay;

Garmin Pay;

Apple Pay.

Стандартний варіант підключення картки:

У додатку знайдіть, завантажте та встановіть гаманець, що відповідає типу мобільного пристрою. Увійдіть у свій обліковий запис, після чого відкрийте профіль. У вкладці «Пристрої» додайте мобільний телефон та увімкніть його. У спеціальному полі введіть інформацію про свою віртуальну картку, потім прийміть положення та умови. Шляхом введення коду підтвердіть авторизацію, після чого ознайомтеся з інструкцією щодо здійснення платежів. Виконувати необхідні операції можна одразу після її перевірки.

Мобільний додаток ZEN.COM також пропонує покрокову інструкцію додавання віртуальної картки для кожного з названих гаманців. На вебсайті zen.com ви зможете ознайомитись з більш детальною інформацією.