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Росія вночі вдарила по Дніпру: є постраждалі

24 серпня 2023, 08:40

Росія вночі вдарила по Дніпру: є постраждалі

У Дніпрі внаслідок нічного обстрілу постраждали семеро людей. Фото: Сергій Лисак У Дніпрі внаслідок нічного обстрілу постраждали семеро людей. Фото: Сергій Лисак

Окупаційні війська РФ сьогодні вночі, 24 серпня, вдарили по Дніпру, потрапивши у транспортний об'єкт. Внаслідок нічного обстрілу постраждали семеро людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За його словами, росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування «Схід», проте потрапили в транспортний об'єкт, є постраждалі.

«Є і влучення. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей — троє чоловіків та чотири жінки, від 32 до 55 років. В основному у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості», — розповів Лисак.

Пошкоджено також із десяток об'єктів. Зокрема, банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків. А ще — два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- та газопроводи.

Нагадаємо, що на Донеччині окупанти вбили одну людину, поранили — чотирьох.

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