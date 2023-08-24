Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

«Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

24 серпня 2023, 10:45

«Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців з 32-ою річницею незалежності України. Глава держави подякував кожному, хто наближає нашу перемогу. Відеозвернення опубліковане Офісом президента.

 

Український лідер записав звернення у центрі Києва — на тлі муралу українському військовослужбовцю Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні!».

 

«Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю нашої незалежності — незалежності України. Це є цінність для кожного з нас. І ми за це боремося. І у цій боротьбі важливий кожен. Тому що ця боротьба за те, що важливо для кожного. Це незалежна Україна», — зазначив він.

 

Зеленський подякував воїнам за те, що вони стали на захист України, кожній родині, яка виховала у своїх дітях любов до країни, а також подякував тим героям, які загинули, захищаючи незалежність.

 

«Дякую кожному, хто чекає на рідних з фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто дзвонить або пише таке важливе «Як ти?», щоб почути таке бажане «Все добре!», таке цінне «Я тебе люблю»… «Наш син зробив учора перший крок»... «Дочка сьогодні сказала»: «Тато»...», - сказав він.

 

За словами гаранта, минулого тижня, відвідуючи бойові бригади та командні пункти на фронті, побачив, що поєднує наших воїнів — додаткова унікальна броня людяності та щирості. Це дитячі малюнки для батька чи брата, або для солдатів, яких дитина може навіть не знати, але підтримує. Тому Володимир Олександрович подякував і кожній українській дитині, яка так підтримує наших бійців.

 

Не зміг Зеленський не подякувати кожній українській матері, для якої наша держава є і залишиться домом. 

 

«Попри те, що через війну довелося виїхати. І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книгу українською, щоб дитина не втратила себе і своєї мови, коли мама навчає українців, коли переживає за Україну і чекає на новини з України, чекає, щоб можна було повернутися, — це найважливіше. Тому що ви важливі. Усі українці! Де б не довелося зараз бути», — додав президент.

 

Зеленський подякував усім українським учителям, які будують освічене майбутнє навіть там, де окупанти зруйнували школи. Він дякує українським медикам, які рятують тисячі життів.

 

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа 23 серпня приїхав до України на святкування Дня Незалежності.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Події
День Незалежності України

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:12
Війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Новоєгорівки — Луганська ОВА
09:27
У Донецьку горів магазин після обстрілу
09:25
Війська РФ вранці обстріляли околиці Краматорської громади, є руйнування — ОВА
00:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня
21:00
Окупанти позбавили волі на 22 роки полоненого українського військового
19:13
«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини
18:07
«ДНР»: Двох медпрацівників поранено під час обстрілу центру Донецька, загинув гірник у Кіровському
15:25
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на міні «Пелюсток»
15:24
Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС
12:39
Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки
12:34
У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
12:09
Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
08:38
Внаслідок обстрілів загинули троє мешканців Донецької області, ще чотири поранено
00:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 серпня
20:33
«ДНР» ув'язнила на 20 років ще одного полоненого «азовця»
18:03
У Маріуполі до російських шкіл готуються прийняти 14 тисяч дітей — радник мера
15:49
Загарбники розміщують живу силу в діючих школах на окупованих територіях — ЦНС
13:25
«Днями ще побачите». Буданов анонсував нові удари по військах РФ у Криму
11:42
Під Маріуполем помітили збільшення кількості російських військ
11:34
«Суд ДНР» засудив полоненого військового ЗСУ 22 рокам в’язниці
усі новини
12:03
Окупанти обстріляли одну із ТЕС ДТЕК — станція припинила свою роботу
11:53
Ранкова атака на Херсон — постраждала 7-річна дитина
11:51
У Верховній Раді підтримали заборону на територіальні поступки в обмін на припинення війни
11:42
У Криму відбувся бій: військові висадилися на півострові, залучили авіацію
11:12
Війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Новоєгорівки — Луганська ОВА
10:45
«Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
10:05
У Бахчисараї проводять обшуки у активістів та родичів політв'язнів
09:35
У парламенті підтримали скасування терміну давності військових злочинів
09:27
У Донецьку горів магазин після обстрілу
09:25
Війська РФ вранці обстріляли околиці Краматорської громади, є руйнування — ОВА
08:44
НАК «Нафтогаз» визначився із ціною на газ для бюджетних установ
08:40
Росія вночі зруйнувала автовокзал Дніпра: є постраждалі
08:25
Війська РФ невдало атакували на п'яти напрямках у Донецькій області: використали артилерію та авіацію
08:08
Окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині, ще чотири отримали поранення — ОВА
00:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня
23:19
РФ завдала Україні збитків 120 млрд гривень, окупувавши Крим
22:47
На териконі біля окупованої Горлівки військові встановили прапор України
21:46
Смерть Пригожина підтверджують ЗМІ та його соратники (доповнено)
21:00
Окупанти позбавили волі на 22 роки полоненого українського військового
20:42
ZEN MasterCard: особливості, переваги та підключення до гаманця (PR)
усі новини
ВІДЕО
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 15:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 14:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 12:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 12:09
Момент вибуху у Москві. Кадр із відео Нова атака на Москву: дрон влучив у хмарочос
23 серпня, 08:27

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама