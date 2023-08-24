«Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх українців з 32-ою річницею незалежності України. Глава держави подякував кожному, хто наближає нашу перемогу. Відеозвернення опубліковане Офісом президента.

Український лідер записав звернення у центрі Києва — на тлі муралу українському військовослужбовцю Олександру Мацієвському, якого окупанти розстріляли після слів «Слава Україні!».

«Сьогодні ми відзначаємо 32-у річницю нашої незалежності — незалежності України. Це є цінність для кожного з нас. І ми за це боремося. І у цій боротьбі важливий кожен. Тому що ця боротьба за те, що важливо для кожного. Це незалежна Україна», — зазначив він.

Зеленський подякував воїнам за те, що вони стали на захист України, кожній родині, яка виховала у своїх дітях любов до країни, а також подякував тим героям, які загинули, захищаючи незалежність.

«Дякую кожному, хто чекає на рідних з фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто дзвонить або пише таке важливе «Як ти?», щоб почути таке бажане «Все добре!», таке цінне «Я тебе люблю»… «Наш син зробив учора перший крок»... «Дочка сьогодні сказала»: «Тато»...», - сказав він.

За словами гаранта, минулого тижня, відвідуючи бойові бригади та командні пункти на фронті, побачив, що поєднує наших воїнів — додаткова унікальна броня людяності та щирості. Це дитячі малюнки для батька чи брата, або для солдатів, яких дитина може навіть не знати, але підтримує. Тому Володимир Олександрович подякував і кожній українській дитині, яка так підтримує наших бійців.

Не зміг Зеленський не подякувати кожній українській матері, для якої наша держава є і залишиться домом.

«Попри те, що через війну довелося виїхати. І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книгу українською, щоб дитина не втратила себе і своєї мови, коли мама навчає українців, коли переживає за Україну і чекає на новини з України, чекає, щоб можна було повернутися, — це найважливіше. Тому що ви важливі. Усі українці! Де б не довелося зараз бути», — додав президент.

Зеленський подякував усім українським учителям, які будують освічене майбутнє навіть там, де окупанти зруйнували школи. Він дякує українським медикам, які рятують тисячі життів.

Нагадаємо, що президент Литви Гітанас Науседа 23 серпня приїхав до України на святкування Дня Незалежності.