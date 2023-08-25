Лукашенко заявив, що не забезпечив безпеку для Пригожина

Олександр Лукашенко заявив, що не давав жодних гарантій безпеки для керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина. Про це повідомляє агентство «БелТА».



За його словами, Пригожин ніколи не просив у нього гарантії безпеки для себе. Він також стверджує, що російський президент Володимир Путін не причетний до катастрофи літака Пригожина.



«Якщо прямо відповідати на це запитання: я і не маю забезпечувати безпеку Пригожина. Це по-перше. По-друге, ніколи в такому ключі не йшлося», — сказав він.



Однак він розповів, що двічі обговорював із Пригожиним питання його безпеки: під час заколоту ПВК «Вагнера» і коли той приїжджав до Білорусі разом із Дмитром Уткіним.

Тоді він нібито попередив Пригожина, що той «згубить людей і сам загине».



Лукашенко зауважив, що Путін навряд чи причетний до катастрофи бізнес-джету Пригожина. Він сказав, що не може уявити, що це зробив Путін, що винен Путін. Занадто груба, непрофесійна робота, якщо на те вже пішло».