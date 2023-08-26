Газові мережі Донеччини пошкоджено внаслідок обстрілу околиці Краматорська

Дим після обстрілу видно у Краматорську. Фото: Новини Донбасу

Окраїна Краматорська потрапила під російський обстріл увечері 26 серпня. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



За попередньою інформацією, удару завдано касетними боєприпасами.



Після обстрілу піднявся дим, який видно із різних районів міста, а також з сусідніх Слов'янська та Дружківки.



Внаслідок удару було пошкоджено газові мережі, повідомляє «Донецькоблгаз».



«Тимчасово просимо споживачів не користуватися газовими приладами для утримання тиску в мережі», — наголошується в повідомленні компанії.



Про завершення аварійно-відновлювальних робіт буде повідомлено додатково.