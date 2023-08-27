Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 26 серпня

Суспільство



У Росії вирішили скасовувати вироки українських судів щодо мешканців Донецької та Луганської областей. У РФ кажуть: мова нібито про так звані політично мотивовані рішення судів. Наприклад, притягнення до відповідальності за підготовку «референдумів». Генпрокуратура РФ пише: зараз переглядається 126 вироків, сім із них уже скасовано. Вони нібито не знайшли складу злочину. Українські експерти кажуть: ці рішення Росії не мають законної сили. Але у цьому питанні можуть бути дискусійні моменти. Особливо якщо окупація затягнеться надовго.



Російська неонацистська диверсійно-розвідувальна група «Русич» оголосила , що припиняє виконання «будь-яких бойових завдань». Причиною призупинення стало затримання фінською поліцією одного з лідерів формування Яна Петровського, відомого під прізвиськом Слов'ян.



В угрупуванні «ДНР» заявили , що стадіон «Донбас Арена» відновлять для матчів «справжнього» футбольного клубу «Шахтар». Під «справжнім» голова угруповання Денис Пушилін має на увазі той, що буде створено в окупованому Донецьку після російського вторгнення. Він додав, що зараз у Росії шукають спонсора, який би «відновили» клуб.



На окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму Росія надіслала нові підручники історії. Тепер учні 10-11-х класів вивчатимуть «Загальну історію», до якої включили глави про війну РФ проти України, проте названу «спеціальною військовою операцією». У книзі повністю переписані розділи присвячені періоду з 1970-х років.



Бойові дії



ЗСУ прорвали основну лінію оборони на Запорізькому напрямку і тепер можуть наступати швидше. Аналітики американського Інституту вивчення війни підтверджують, що українські війська наблизилися до другої лінії російської оборони в районі Вербового та Роботіно. На даний момент, за заявами експертів та військових, розпочалися бої у районі Новопрокопівки. Якщо українським військам вдасться зачистити територію в районі Роботіно, відкриється широкий плацдарм. Можна буде рухатися не лише на Токмак, а й у напрямку Бердянська чи Пологів. Подробиці – на відео.



В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення шести осіб у Петрівському та Куйбишевському районах Донецька, Євгенівці. А також про пошкодження восьми житлових домобудівель у Куйбишевському та Київському районах Донецька, Євгенівці, а також об'єкта цивільної інфраструктури у Калінінському районі Горлівки.

Новини Донбасу у відеоформаті:

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