У Росії пропонують поховати Пригожина та Уткіна в Бахмуті

Депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов запропонував поховати голову ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у захопленому Бахмуті.



«Думаю, що саме місце для похорону, можливо, в Артемівську (Бахмуті). Це остання славна точка бійців ПВК «Вагнер», перемога. Євген Вікторович доклав величезних зусиль», — сказав Мілонов сайту News.ru.



За його словами, Пригожина можуть поховати разом з «вагнерівцями» у Гарячому Ключі, а також на батьківщині глави угрупування — у Санкт-Петербурзі.



Прокремлівський політолог Сергій Марков вважає, що ідея поховати Пригожина і Уткіна в Бахмуті «послужить силі Росії» і зміцнить зв'язок влади і народу. При цьому Марков додає, що такий похорон складно реалізувати «і хтось відповідальність має взяти на себе».



За словами пропагандиста, ідея поховати Пригожина в Санкт-Петербурзі, як цього хоче його сім'я — служить традиційним цінностям сім'ї. І послаблює зв'язок влади та народу».



«Але[такі похорони] легко зробити. І ніякої відповідальності ні на ком. Складний вибір? Для першого потрібна сила, для другого достатньо слабкості», — підкреслив Марков.

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що експертиза підтвердила смерть Пригожина та Уткіна, а у Сімферополі вже з'явився стихійний меморіал ПВК «Вагнер».