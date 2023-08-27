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Через «вибори» на окупованій частині Запорізької області школи почнуть працювати 11 вересня

27 серпня 2023, 21:14

Через «вибори» на окупованій частині Запорізької області школи почнуть працювати 11 вересня

На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники готуються до проведення «виборів», тож школи почнуть працювати з 11 вересня. Про це в ефірі телемарафону сказав мер Мелітополя Іван Федоров.

«Школи на окупованих територіях почнуть працювати з 11 вересня, тому що до цього ворог намагатиметься проводити фейкові вибори», - сказав він.

За словами Федорова, напередодні 1 вересня окупанти здійснюють поквартирний обхід та перевіряють, хто з дітей ходить до школи, а хто – ні. Погрожують батькам позбавленням батьківських прав та змушують водити дітей до окупаційних шкіл.

Також він заявив, що понад 200 дітей вивезено із соціальних установ та передано до «нових родин».

Крім того, тисячі дітей із тимчасово окупованої Запорізької області вивозяться до так званих «таборів відпочинку», де їх навчають керувати безпілотниками, навчають фейкової історії.

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