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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 серпня

27 серпня 2023, 23:57

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 27 серпня

Суспільство

 Внаслідок багаторічної агресії РФ День шахтаря, який відзначається якраз 27 серпня, перетворився на свято, актуальне більше для гірників-ветеранів. Наразі назвати Донбас вугільним краєм вже складно. У ситуації розбиралися наші журналісти.

На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники готуються до проведення «виборів», тож школи почнуть працювати з 11 вересня.

Грузинська влада пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених українців із Херсонської області, які були примусово вивезені окупаційною російською владою до РФ.

Молекулярно-генетична експертиза підтвердила смерть голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна. Депутат Держдуми Росії Віталій Мілонов запропонував поховати Пригожина у захопленому Бахмуті.

Бойові дії

Українські безпілотники вночі атакували військовий аеродром у російському Курську. Серед уражених цілей чотири літаки Су-30 і один МіГ-29, радари комплексу С-300 і два «Панцир». Зазначається, що майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією, лише три з них було збито ППО Росії.

В угрупуванні «ДНР» заявили , що через обстріл поранення отримали шестеро людей, у тому числі четверо дітей у Донецьку та Горлівці, пошкоджено 13 житлових будинків та три об'єкти цивільної інфраструктури.

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