Українські військові звільнили село Роботине в Запорізькій області. Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Military Media Center.
Під час включення, Маляр сказала, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються на південний схід» від цього населеного пункту.
Вона зазначила, що Збройні сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».
Роботино на карті DeepState
22 серпня стало відомо, що українські військові з боєм увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів.