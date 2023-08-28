Українські військові звільнили село Роботине в Запорізькій області. Це підтвердила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Military Media Center.



Під час включення, Маляр сказала, що «звільнено Роботине і далі наші війська рухаються на південний схід» від цього населеного пункту.



Вона зазначила, що Збройні сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого «попри шалений опір ворога».

Роботино на карті DeepState

22 серпня стало відомо, що українські військові з боєм увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних жителів.