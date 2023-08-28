Сили оборони звільнили вже 44 кв. км довкола Бахмута — Маляр

Українські війська звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня, загалом уже 44 кв. км. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«На південному фланзі Бахмута у нас йде просування і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр», — сказала вона.

Заступник міністра додала, що загалом уже 44 кв. км території звільнено у цьому напрямі.

Нагадаємо, 28 серпня українські військові звільнили село Роботине у Запорізькій області. Це підтвердила заступник міністра оборони Ганна Маляр.