У Маріуполі активізувалася авіація РФ: радник мера розкрив деталі

Радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що сьогодні вранці, 28 серпня, у місті активізувалася російська авіація. Політик у своєму Telegram опублікував фото.

«Вранці авіація окупантів над містом. Наслідували запуски ракет або керованих авіабомб над аеропортом Маріуполя в північно-західний напрямок», — написав він.

Нагадаємо, російська влада очікує, що до шкіл окупованого Маріуполя 1 вересня підуть 14 тисяч дітей, з них 11,5 тисяч — це українські діти, які досі залишаються в місті.