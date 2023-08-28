Донеччина: у Курахівській громаді через обстріл пошкоджено гімназію — ОВА

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Павло Кириленко

Російські окупанти продовжують щодня обстрілювати Донецьку область. У Курахівській громаді під вогнем противники перебували чотири населені пункти, є руйнування. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку в Курахівській громаді під обстрілами Гостре, Дальнє, Дачне та Курахівка, пошкоджено гімназію», — написав він.

За даними Кириленка, ситуація в регіоні така:

На Волноваському напрямі під вогнем Вугледар та Пречистівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Костянтинівці та будинок у Часовоярській громаді. У Торецькій громаді пошкоджено 5 будинків у Нью-Йорку та будівлю шахти в Торецьку.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 20 обстрілів Лиманської громади.

Нагадаємо, троє підлітків зазнали осколкових поранень внаслідок обстрілу північного заходу Донецька 27 серпня.