Війська РФ атакували Донецьку область РСЗВ «Ураган» та «Град», артилерією та танками

Війська РФ атакували Донецьку область у семи населених пунктах, пошкоджено 5 приватних будинків. Фото: Поліція Донецької області

Поліція Донеччини задокументувала 10 військових злочинів армії РФ минулої доби, обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.



Російські війська обстріляли 7 населених пунктів регіону, атак зазнали міста Авдіївка, Часів Яр, селище Нью-Йорк, села Галицинівка, Дальнє, Дачне, Малинівка.

Загарбники обстрілювали Донецьку область із РСЗВ «Ураган», «Град», артилерією та танками. Пошкоджено 7 житлових будинків та школу.

По Нью-Йорку загарбники вдарили з артилерії — пошкодили 5 приватних будинків. Ще два будинки пошкоджено у Галицинівці.





Крім того, сьогодні близько 5-ї ранку під вогонь російської армії потрапило промислове підприємство в Торецьку.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 50 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 88 174 особи, серед них 10 984 — діти, 3 822 — люди з інвалідністю.

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