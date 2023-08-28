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«Іскандери», «Калібри» та Х-101. Скільки ракет залишилося в Росії

28 серпня 2023, 11:02

«Іскандери», «Калібри» та Х-101. Скільки ракет залишилося в Росії

У РФ на сьогодні залишається близько 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна.

Скібіцький зазначив, що зараз в арсеналі РФ є щонайменше 585 ракет, які можуть стріляти на відстань понад 500 кілометрів. Ними найчастіше окупанти та атакують мирні українські міста.

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«Це приблизно 270 одиниць балістичних і крилатих ракет «Іскандер», близько 75 «Кинджалів», орієнтовно 140 «Калібрів», а також близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною», — зазначив він.

Крім того, за його словами, Росія може мати в запасах ще орієнтовно 150 старих ракет Х-22.

Він заявив, що ГУР ретельно відстежує все, що пов'язане із запасами ракет та їх виробництвом.

«Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети «Іскандер», то, за нашими даними, їх зараз приблизно 270 одиниць. Запаси «Калібрів» — це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х -555 та Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх близько 100 ракет», — сказав Скібіцький.

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Також у росіян у запасах може бути ще приблизно 75 одиниць «Кинджалів». Однак Х-101 супротивник використовує рідше. Тому є дві причини. По-перше, вони змушені враховувати критичну межу, тобто економити запаси цих ракет.

«Адже, згідно з планами, росіяни можуть виготовляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани у них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор — Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, із крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть «Калібрами», які ми успішно збиваємо», — резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, 28 серпня Збройні сили України вночі збили чотири ракети російської армії.

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