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Угруповання «ДНР»: Проблеми з водопостачанням все ще залишаються

28 серпня 2023, 12:04

Угруповання «ДНР»: Проблеми з водопостачанням все ще залишаються

Проблеми з подачею води на підконтрольній РФ території Донецької області, як і раніше, залишаються. Це визнав голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін в ефірі телеканалу «Росія 24».

«З водою ситуація, на жаль, не скрізь закрита. Після будівництва першої нитки водоводу, звичайно ж, вона вже незрівнянно набагато краща, ніж ми мали ситуацію торік і в опалювальний сезон у тому числі», — заявив він.

За його словами, у деяких районах уже перейшли не лише на збільшення кількості годин подачі води, а й на графік водопостачання через день.

«Десь ми підходимо вже до того, що можемо подавати воду щодня. Але десь через пошкоджені мережі, ремонт яких зараз проводиться, а зношеність мереж 80-90%, звичайно, проблему не вирішено. Вода на верхні поверхи, як і раніше, не доходить взагалі», — розповів Пушилін.

У квітні Пушилін обіцяв, що з липня подача води буде щоденною. Однак цю обіцянку окупаційна влада не змогла виконати.

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