Ранкова атака на Херсонську область: окупанти вбили пенсіонерку, ще двоє людей отримали поранення

Внаслідок обстрілу російських військ сьогодні, 28 серпня, на Херсонщині постраждали двоє мешканців. Також стало відомо про загибель пенсіонерки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами глави регіону, росіяни близько 10:40 випустили снаряди по житловому будинку в селі Садове, постраждали двоє місцевих жителів.

Крім того, Прокудін повідомив про смерть жінки та про госпіталізацію потерпілого.

«На жаль, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка знаходилася у дворі. До лікарні госпіталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. Його стан — важкий», — написав він.

Нагадаємо, 28 серпня Збройні сили України вночі збили чотири ракети російської армії.