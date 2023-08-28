Мешканці Сєвєродонецька потрапляють «на підвал» за найменшої підозри загарбників — Стрюк

Захоплений військами РФ Сєвєродонецьк «перенасичений представниками російських спецслужб». Про це розповів начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк.

«Люди потрапляють на підвал за найменшої підозри. Іноді повертаються, іноді ні», — повідомив він про ситуацію у місті.

Російські загарбники, за словами Стрюка, «прискіпливо» ставляться до сєвєродончан, які з'явилися в місті нещодавно. Він зазначив, що незважаючи на відсутність зв'язку, росіяни перевіряють контакти у телефонах та додатках, шукають підозрілу інформацію.

Також Стрюк розповів, що до 15 тисяч представників громади залишилося у Сєвєродонецьку, у місті не працює жодне промислове підприємство, загарбники, як зазначили у мерії, зруйнували виробництва та нічого не відновили.

Крім того, у Сєвєродонецькій мерії заявили, що навколо міста концентрація військових РФ не зменшується.

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