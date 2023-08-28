У Донецькій області заарештували банду, яка організувала казино

Поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка під час війни займалася гральним бізнесом у Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

«Зловмисники організували в прифронтових містах Донеччини два підпільних казино. Один із закладів поліція ліквідувала ще до його відкриття. На балансах онлайн-казино та в учасників групи вилучено понад 2 мільйони в гривневому еквіваленті», — йдеться у повідомленні.

Для того щоб викрити всіх членів злочинної групи, як зазначили правоохоронці, знадобилося 7 місяців.

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