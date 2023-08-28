Шукають проукраїнськи налаштованих дітей. У Маріуполі окупанти тестуватимуть школярів

У тимчасово окупованому Маріуполі діти віком від 13 років мають пройти психологічний тест. Радник мера Петро Андрющенко розповів подробиці такої ініціативи.

«Діти знову під ударом. Тепер «неугодних та «неформалів» вишукуватимуть шляхом психологічного тестування. Усі діти віком від 13 років у школах Маріуполя мають пройти психологічний тест», — повідомив він.

Зокрема, за словами Андрющенка, «офіційно» тестування проведуть для запобігання вживанню наркотичних та психотропних речовин.

Проте українські джерела з посиланням на відповідні наради та документи для службового користування підтвердили, що тестування покаже:

хто має стійку проукраїнську позицію;

асоціює себе з ЛГБТ-спільнотою чи трансгендерами;

не поділяє "християнські цінності" православної церкви.

«До всіх встановлених будуть вжиті заходи щодо «перевиховання», включаючи потенційне позбавлення батьківських прав та переміщення у спеціальні інтернати. Справи з результатами тестування зберігатимуться окремо все життя дітей і видаватимуться на запит відповідних структур (читайте ФСБ)», — підсумував радник мера.

Нагадаємо, російська влада очікує, що до шкіл окупованого Маріуполя 1 вересня підуть 14 тисяч дітей, з них 11,5 тисяч — це українські діти, які досі залишаються в місті.