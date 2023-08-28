Війська РФ вранці з артилерії обстріляли Костянтинівку, є руйнування

У понеділок вранці, 28 серпня, російські окупанти з артилерії обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки є руйнування, на щастя, без постраждалих. Про це повідомила пресслужба Костянтинівської міської військової адміністрації.

«28 серпня о 05:20 з боку російських окупантів стався артилерійський обстріл міста Костянтинівка зі ствольної артилерії», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що внаслідок чого пошкоджено 2 приватні будинки, 2 вантажні автомобілі. Поранених та загиблих на місці не виявлено.

Нагадаємо, російська армія обстріляла Курахівську громаду.