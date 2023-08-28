Подоляк: Війна в Україні закінчиться швидко і в один момент

Внутрішня легітимність президента РФ Володимира Путіна будується на переконанні російських еліт, що він ще не програв війну. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



«У Кремлі розуміють невідворотне: що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму. Вбивство Пригожина та підготовка нової мобілізації для насичення фронту — виграш часу. Але годинник уже веде зворотний відлік», — написав він.



Легко, за словами Подоляка, не буде, але наївно вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров'ю.



Також радник глави ОП зазначив, що в міру просування ЗСУ на Півдні України та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду.



«Зрештою все закінчиться швидко і в один момент — так само, як і почалося», — підсумував Подоляк.

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