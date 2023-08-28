«ДНР»: У Горлівці через обстріл загинув хлопець, поранено жінку та пошкоджено дитсадок

Внаслідок обстрілу в захопленій РФ Горлівки загинув чоловік, поранено жінку та пошкоджено дитсадок. Про це заявив так званий «мер» Іван Приходько.



Уточнюється, що 18-річний мирний житель загинув у Микитівському районі, поранено жінку 1967 року народження по пр-ту Леніна, 221.



Він також додав, що кількість поранених мирних жителів у результаті сьогоднішнього обстрілу збільшилася до двох.



Також заявляється про пошкодження багатоквартирного житлового будинку в центрі Горлівки на проспекті Леніна, будівлі одного з дитячих садків міста.