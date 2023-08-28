Окупанти наступають на п'яти напрямках Донеччини, тривають важкі бої — Маляр

Російські війська на сході намагаються наступати на кількох напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Противник і далі намагається наступати на кількох напрямках — Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Скрізь точаться важкі бої», — написала вона.

На Куп’янському напрямку окупанти створюють мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області. Шукають слабких місць в нашій обороні, щоб прорвати її.

На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Веде марні наступальні дії в районах Новоєгорівки, південно-західніше Кремінної, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області.

А на Бахмутському напрямку росіяни намагаються всіма силами стримати просування українських військ вперед. Так, ворог безуспішно спробував відновити втрачене положення у районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.

«Під час ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили супротивника з позицій у районах на схід і в центральній частині Кліщіївка Донецької області», — зазначила Маляр.

Нагадаємо, українські війська звільнили 1 кв. км на Бахмутському напрямку минулого тижня, загалом уже 44 кв. км.