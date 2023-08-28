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«Суд ЛНР» засудив до 17 років колонії полоненого військового ЗСУ

28 серпня 2023, 14:04

«Суд ЛНР» засудив до 17 років колонії полоненого військового ЗСУ

«Суд ЛНР» засудив до 17 років колонії полоненого військового ЗСУ

Так званий «верховний суд ЛНР» засудив до 17 років колонії суворого режиму військовослужбовця 198 батальйону 111 окремої бригади тероборони ЗСУ, який проходить військову службу за контрактом у військовій частині А7364, Юрія Кулініча. Про це повідомили у Слідчому комітеті (СК) РФ.

Нібито 26 квітня 2022 року Кулинич, проходячи повз автомобільну заправну станцію «СхідАвтоГаз» у Рубіжному, почув, як жінка похилого віку негативно висловлювалася на адресу українських військовослужбовців.

Окупанти стверджують, що він, «сховавшись за ріг будинку, кинув протипіхотну оборонну гранату Ф-1», у бік потерпілої. Від травм, отриманих внаслідок вибуху, 76-річна жінка нібито померла.

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