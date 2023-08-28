РФ готується до примусової мобілізації на захопленій частині Півдня України — ЦНС

Росіяни продовжують готуватись до примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій півдня України. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

«Так, наразі триває розгортання роботи «військкоматів» на Херсонщині та Запоріжжі. Водночас росіяни вже попереджають чоловіче населення про необхідність стати на облік до фейкових структур», — йдеться в повідомленні.

За даними організації, з 2024 року облік у «військкоматах» стане вже обов'язковим, прогнозується, що після цього наступним етапом стане примусова мобілізація, як це вже відбувається на Сході України та у захопленому РФ Криму.

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