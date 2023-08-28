«ДНР» обіцяє модернізацію шахт. Український екс-міністр розповів, чому це неможливо

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін стверджує, що окупанти збираються модернізувати шахти Донбасу протягом 5-6 років. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Росія-24».



За його словами, такі зміни неможливі з використанням лише «держресурсу», тому «зараз проводиться робота з інвесторами».



Проте екс-міністр палива та енергетики України (2005—2006 рр.), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков каже , що це неможливо.



«У Росії зараз проблема з експортом вугілля. Не лише з нафтою та газом. І в Росії достатньо вугілля для своїх потреб, я гадаю, що там є надлишок. Тож який сенс комусь вкладати кошти в ці українські шахти? Що вони робитимуть із цим вугіллям? Я думаю, що це неможливо. У Росії не знайдуться люди, які захочуть інвестувати», — сказав він у коментарі «Новини Донбасу».



Він додає: інвестиції в шахти довготривалі, але при цьому дуже великі. Прибуток інвестор почне отримувати щонайменше за п'ять років. Яке відношення у російського бізнесу не було б до так званої «СВО» і як би не вірили інвестори в путінську армію, ризики все одно дуже великі.



Докладніше читайте у статті «День шахтаря — сумне свято. Що відбувається з вугільною галуззю на Донеччині».