«Великий Бандерик»: ЗСУ застосовують новий український дрон на фронті

у Міноборони показали новий український дрон. Фото: Міністерство оборони України

Українські військовослужбовці успішно застосовують на фронті безпілотник вітчизняного виробництва — «Великий Бандерик». Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

««Великий Бандерик», допущений Міноборони до експлуатації у квітні цього року, успішно застосовується на фронті», — йдеться в повідомленні відомства в Telegram.

В оборонному відомстві зазначили, що цей дрон є втіленням передових ідей. Зокрема, він має 8 потужних двигунів, які забезпечують йому надійну роботу. Також здатний витримувати навантаження до 31,5 кг та готовий до різних завдань.

Крім того, багатофункціональна система скидання забезпечує точну доставку різних типів боєприпасів, а за віддалене керування з будь-якої точки світу забезпечує універсальна наземна станція.

«Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав відмінний результат: успішно функціонував, попри сніг, шквальний вітер і роботу всього РЕБ-обладнання, яке було на полігоні», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч проти 27 серпня. Дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29.