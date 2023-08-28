У Полтавській області під час обстрілу загинули троє людей

Фото: Telegram / Ігор Клименко

Внаслідок удару російських окупантів по олійниці в селищі Гоголеве Миргородського району Полтавської області загинули троє людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«У Гоголеві на Полтавщині знайшли ще одного загиблого. Внаслідок російського удару по олійниці на Полтавщині загинули троє людей. Ще один вважається безвісти зниклим. Шукаємо», - йдеться у повідомленні.



За його словами, п'ятеро людей отримали пошкодження різних ступенів важкості. Усі постраждалі — працівники підприємства, по якому було завдано удару.



Пожежу вже ліквідовано.