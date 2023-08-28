Мільйонні борги та дефіцит працівників. У захопленій Луганській області закривають шахти

Окупаційна влада Луганської області поступово закриває шахти. Підприємства накопичили багатомільйонні борги за спожиту електроенергію, також є дефіцит робочої сили, зокрема, багатьох працівників мобілізували. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Передові вугледобувні підприємства Довжанська окупанти поступово закривають. На шахті «Червоний партизан» у зміні було шестеро людей. Більше працювати там нікому — основну частину гірників примусово мобілізували», — написав він.



Також, за словами голови регіону, законсервовано всі шахти у Хрустальному, а місцеве об'єднання «Східвугілля» вже відключено від живлення.



«Загалом за підсумками минулого року видобуток вугілля на окупованих територіях Луганської та Донецької областей знизився на 42%, тобто фактично наполовину. Цього року ситуація ще гірша, але показники першого півріччя не афішують», — резюмував Лисогор.



Нагадаємо, голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін стверджує, що окупанти збираються модернізувати шахти Донецької области протягом 5-6 років. Однак у експертів є сумніви, щодо реальності реалізації цих планів.



Докладніше читайте у статті «День шахтаря — сумне свято. Що відбувається з вугільною галуззю на Донбасі».