Київському бізнесменові загрожує 12 років ув'язнення за фінансування збройної агресії Росії

Співробітники служби безпеки повідомили про підозру київському бізнесменові, який у 2022 році перерахував до бюджету Росії понад 50 млн рублів, повідомив пресцентр СБУ.



Правоохоронці зібрали доказову базу на власника київської торгової компанії, яка причетна до фінансування збройної агресії Росії. Йдеться про бізнес-структуру, що імпортує та продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.

Київська торгова компанія, яка причетна до фінансування озброєної агресії Росії. Фото: СБУ



За даними слідства, власник цього підприємства є засновником ще двох торгових компаній у Москві. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він поїхав до однієї з європейських країн, звідки координує свій бізнес, зокрема, на території країни-агресора.



Протягом минулого року він профінансував державну скарбницю РФ на понад 50 млн рублів. За даними слідства, фактичне «операційне» управління підприємствами, зокрема в Росії, здійснювала з Києва фінансовий директор столичної компанії фігуранта.

Київська торгова компанія, яка причетна до фінансування озброєної агресії Росії. Фото: СБУ



На підставі зібраних доказів, бізнесмена звинувачують у пособництві державі-агресору. Оскільки власник компанії знаходиться за межами України, вживається комплекс заходів щодо його притягнення до відповідальності. Власнику торгової компанії загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше у Вінницькій області було затримано колишнього прихильника «ДНР», який вирішив втекти до Придністров'я після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.