Під Москвою горить цех заводу, що виробляє чіпи для ракет — ЗМІ

У підмосковних Люберцях після атаки українського дрону горить цех із виробництва електроніки для ракет. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерело у Міноборони.



Співрозмовник видання спростував слова мера Москви Сергія Собяніна про збиття дрону, зазначивши, що безпілотник долетів до місця призначення і зараз пожежа в цеху науково-виробничого підприємства «Томілінський електронний завод» у Люберцях.



«Операція ГУР, все успішно, далі буде», — додав він.

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