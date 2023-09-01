На Херсонщину повернули 11 дітей, які незаконно вивезли окупанти — ОВА

Фото: Telegram / Херсонська ОВА

На Херсонщину вдалося повернути ще 11 дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти. Про це повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації.



«Цій події передувала копітка робота багатьох служб. Це Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, організація Save Ukraine, Українська мережа за права дитини та багато інших», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що повернуто дітей, яких росіяни нелегально утримували на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Серед них 6 дітей, які позбавлені батьківського піклування. У п'ятьох є сім'ї. Найстаршій дитині 16 років, молодшій — 2 роки.