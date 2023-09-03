Через обстріл росіян Херсонщини загинула людина, четверо поранені

Внаслідок обстрілу російською армією Херсонщини загинув чоловік і ще чотири особи отримали поранення. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. У ворожий удар потрапила родина. Нажаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річну дружину та 9-річну дочку — поранено і госпіталізовано до лікарні. Також травми особи зазнав 37-річний місцевий житель», — йдеться у повідомленні.



За його словами, росармія вдарила і по мікрорайону Корабел у Херсоні. Із осколковими пораненнями передпліччя до лікарні доправили 77-річного херсонця.



2 вересня росіяни вночі покрили вогнем Херсон, внаслідок чого поранення отримали дві особи. Одна з постраждалих 69-річна жінка, яка отримала мінно-вибухову травму, а іншою — 49-річний чоловік, госпіталізований із осколковим пораненням грудної клітки.