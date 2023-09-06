Внаслідок ракетного обстрілу центрального ринку в Костянтинівці загинули 16 людей

Росіяни вдарили по Костянтинівці, багато загиблих та поранених. Фото: соцмережі

Російські окупанти обстріляли Центральний ринок у Костянтинівці Донецької області сьогодні вдень, 6 вересня. Щонайменше 16 людей загинули. Президент України Володимир Зеленський показав відео із місця трагедії.

«Наразі артилерія російських терористів вбила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не провинилися. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих та постраждалих може ще зрости», — написав він.

Нагадаємо, російські військовослужбовці протягом 5 вересня активно били по Донецькій області. Під атаку потрапили населені пункти на Волноваському напрямі.