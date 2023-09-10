На захоплених територіях підліткам без паспорта РФ не допустять до спортивних секцій — ЦНС

На окупованих територіях підліткам без паспорта РФ не дозволяють записуватись у спортивні секції. Фото: соцмережі

Попри провал паспортизації на Луганщині, окупанти продовжують агітувати місцеве населення захоплених територій отримати паспорт РФ. Зокрема, ставлять умови підліткам. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Росіяни тиснуть на дітей, щоб ті отримували червону макулатуру і погрожують відмовити їм у занятті спортом в іншому випадку», — йдеться у повідомленні.

Так, за новими правилами підлітки, яким виповнилося 14 років, повинні отримати паспорт РФ, щоб їх допустили до занять спорту в СДЮШОР.

Окупанти мотивують це тим, що без паспорта РФ спортсмени не можуть про себе заявити на змаганнях.

Нагадаємо, у медустановах окупованого Маріуполя неможливо отримати медикаменти, якщо пацієнт не має паспорта Російської Федерації.