Українські військові мали успіх у районі Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку

Українські військовослужбовці мали успіх у районі Кліщеївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Про це під час включення із Military Media Center повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.



«На Бахмутському напрямі Збройні Сили України мали певний успіх у районі Кліщеївки та Андріївки», – сказала Ганна Маляр.



За її словами, ЗСУ витіснили окупантів із займаних позицій.



«Там є у нас певні просування вперед», — додала заступник міністра оборони.



Нагадаємо, Збройні Сили України протягом минулого тижня звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку . Загалом за час наступальних операцій під Бахмутом українські війська звільнили вже 49 кв. км. території.