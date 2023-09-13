Окупанти вночі атакували Україну: скільки «Шахедів» збила ППО

Російські окупанти в ніч проти 13 вересня вкотре обстрілювали Україну. Одеська та Сумська області були атаковані ударними безпілотниками, ППО знищила 32 ворожі цілі. Про це повідомили у Повітряних силах ЗС.



«У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одеську та Сумську області кількома групами ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» із трьох напрямків: Приморсько-Охтарськ, мис Чауда, Курськ», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зафіксовано всього пуски 44 «Шахедів». За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони «Shahed-136/131».



«Основний напрямок — південні райони Одеської області, портова інфраструктура регіону», — повідомляється в пресслужбі.



Нагадаємо, окупанти протягом 12 вересня вбили трьох мешканців Донецької області.