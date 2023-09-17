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У Севастополі пролунали вибухи

17 вересня 2023, 21:37

У Севастополі пролунали вибухи

У центральній частині Севастополя було чути потужний вибух. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Від вибуху, за його словами, затремтіли вікна. Пізніше повторні вибухи було зафіксовано близько 21:20. Місцеві паблік також повідомляли про гучні звуки в районі мису Фіолент.

Пізніше Міністерство оборони РФ заявило про «знищення двох українських безпілотників» над південно-західною частиною Криму. Українська сторона не коментує своєї причетності.

У ніч на 15 вересня Крим зазнав чергової атаки безпілотників. Міноборони РФ стверджує, що над західною, північно-західною та східною частиною Криму було збито шість «українських» безпілотників.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

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