У Севастополі пролунали вибухи

У центральній частині Севастополя було чути потужний вибух. Про це повідомляє «Крим.Реалії».



Від вибуху, за його словами, затремтіли вікна. Пізніше повторні вибухи було зафіксовано близько 21:20. Місцеві паблік також повідомляли про гучні звуки в районі мису Фіолент.



Пізніше Міністерство оборони РФ заявило про «знищення двох українських безпілотників» над південно-західною частиною Криму. Українська сторона не коментує своєї причетності.



У ніч на 15 вересня Крим зазнав чергової атаки безпілотників. Міноборони РФ стверджує, що над західною, північно-західною та східною частиною Криму було збито шість «українських» безпілотників.



Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.