Мешканці Донецька помітила над містом безпілотник

У тимчасово захопленому Росією Донецьку сьогодні ввечері, 18 вересня, було помічено безпілотний літальний апарат. Окупаційна влада поки не коментує цей інцидент. Про це повідомляє Типовий Донецьк.



«Над Донецьком зараз», — йдеться у підписі до відео.



Зазначається, що сьогодні вдень було завдано удару по будівлі «адміністрації» голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна. Будівля розташована на бульварі Пушкіна, 7б у центрі міста. Трохи згодом сам Пушилін вийшов на зв'язок, зазначивши, що загиблих та поранених немає.