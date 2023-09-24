Ракетна атака по Україні: стало відомо, скільки збили повітряних цілей

Повітряні Сили України вночі збили 14 ворожих дронів із 15 запущених росіянами. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.



У пресслужбі зазначили, що окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й громадянську інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.



«Минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131». Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 із 15 «шахедів», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, загарбники за добу вбили одного громадянського на Донеччині.