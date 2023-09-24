Росіяни скинули на Херсон 2 авіабомби, травмовано жінку

Росармія скинули дві авіабомби на Херсон: одна влучила у промзону в Дніпровському районі, інша — у цивільну інфраструктуру в Корабельному районі. Внаслідок влучення в підприємство є поранена. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



Поранення отримала 49-річна охорониця, яка була на території підприємства. Має легкі пошкодження. Жінці надали допомогу на місці.



Вранці 24 вересня російські окупаційні війська здійснили артилерійські обстріли Корабельного району Херсона, внаслідок чого постраждали четверо цивільних. Перед цим російські війська завдали двох ударів по Херсонській області: у місті Берислав загинула жінка і постраждали троє людей, а в селі Львово загинув чоловік похилого віку.