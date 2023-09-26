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У Донецьку незаконно засудили ще одного українського військовополоненого

26 вересня 2023, 16:13

У Донецьку незаконно засудили ще одного українського військовополоненого

У Донецьку незаконно засудили ще одного українського військовополоненого

На окупованій території так званий «верховний суд ДНР» виніс незаконний вирок ще одному українському військовому. Начебто військовослужбовець 2-го відділення зенітно-ракетного взводу Нацгвардії України Ярослав Бучковський застрелив двох мешканців Маріуполя.

Тепер полонений військовий ув'язнений у колонію суворого на 25 років.

В окупаційних відомствах стверджують, що 28 березня 2022 року військовий нібито розстріляв із території лікарні двох мирних громадян. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілі померли на місці.

Полоненого військового називають винним за п. п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ, ч. 1 ст. 356 КК РФ.

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